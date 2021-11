Casellati in visita a S.Lazzaro degli Armeni Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stata in visita stamani all'isola San Lazzaro degli Armeni, a Venezia.

Ad accoglierla - informa il Comune di Venezia - l'assessore comunale al Turismo Simone Venturini, e il direttore generale del Comune di Venezia, Morris Ceron. Presenti autorità civili, militari e religiose, tra cui l'ambasciatore in Italia della Repubblica d'Armenia.

Accompagnata dal delegato Pontificio per la Congregazione Mechitarista, Boghos Levon Zekiyan, Casellati ha quindi visitato il monastero dei monaci armeni. (ANSA).