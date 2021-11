Venezia: sistema Mose attivato anche questa mattina

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - Il Mose, il sistema di paratoie per difendere Venezia dalle acque alte, è entrato in funzione anche oggi. Le barriere che compongono la difesa a mare dalle alte maree sono state attivate in tutte le bocche di porto. Il Centro maree del Comune di Venezia aveva previsto per le ore 9.55 una massima di 110 centimetri. (ANSA).