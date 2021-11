Finanza sequestra 11 kg cocaina in Autobrennero, 3 arresti

(ANSA) - VERONA, 04 NOV - La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato tre persone per traffico internazionale di droga. Sono tre cittadini albanesi, fra i 30 e i 40 anni, tutti incensurati e residenti in Albania, che sono stati trovati in possesso di oltre 11 chilogrammi di cocaina purissima, confezionata in dieci panetti del peso di oltre un chilogrammo ciascuno.

I tre uomini sono stati fermati dai militari delle Fiamme gialle dopo essere stati intercettati lungo l'autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Ala e Affi. Ad insospettire i Finanzieri, le due macchine - entrambe di grossa cilindrata, con targa tedesca - che procedevano in direzione Sud a velocità sostenuta, l'una dinanzi all'altra. All'uscita di Affi i finanzieri - che nel frattempo avevano chiesto ausilio anche a una pattuglia della Polizia stradale di Verona - hanno fermato entrambi i veicoli e nel bagagliaio di una delle due auto, occultati all'interno di un doppiofondo, hanno rinvenuto dieci panetti di cocaina di elevato grado di purezza. (ANSA).