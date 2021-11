Fieracavalli: Zaia, ripresa della rassegna è un bel segnale

(ANSA) - VERONA, 04 NOV - Fieracavalli c'è con un nuovo format, spalmato in due settimane. Lo ha ricordato il Presidente del Veneto Luca Zaia inaugurando a Verona la manifestazione fieristica. "Abbiamo perso una edizione, quella del 2020, e quindi penso che questa ripresa sia un bel segnale - ha affermato - . E' un comparto per noi strategico, dal punto di vista della dimensione agricola, e quindi allevatoriale, e dal punto di vista genetico, visto che la nostra genetica vince nel mondo".

Ma lo è, ha sostenuto il Governatore, "in particolar modo per quella che è la promozione turistica, con il tema del turismo equestre". (ANSA).