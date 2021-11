Papa: nomina mons. Dianin vescovo di Chioggia

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 03 NOV - Il Papa ha nominato vescovo di Chioggia (Venezia) mons. Giampaolo Dianin, del clero della Diocesi di Padova, finora Rettore del seminario. Mons.

Dianin prende il posto di mons. Adriano Tessarollo che ha compiuto 75 anni.

Dianin ha ricevuto l'ordinazione presbiterale il 7 giugno 1987 nella Basilica di Santa Giustina dal vescovo Filippo Franceschi, assieme ad altri 17 compagni. Dal 1987 al 1991 ha frequentato l'Università Gregoriana di Roma conseguendo il dottorato in Teologia morale. Rientrato in diocesi a Padova nel 1991, ha iniziato l'insegnamento di "Morale sessuale e familiare", insegnamento che continua anche oggi nella Facoltà teologica del Triveneto.

Dal 29 dicembre 2017 è canonico onorario dell'Amplissimo Capitolo della Cattedrale di Padova e dal 2019 è membro del Collegio dei consultori. Attualmente è membro della segreteria del Sinodo diocesano. L'ordinazione episcopale, dopo la nomina a Vescovo data oggi da Papa Francesco si terrà in Cattedrale a Padova nel pomeriggio di domenica 16 gennaio 2022. (ANSA).