Moda: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Segrate e Monza

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Doppio appuntamento nel Milanese e in Brianza questo week end per l'originale mercato Consorzio de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi©". Le note bancarelle saranno sabato 6 novembre a Segrate tra Via Roma e Via XXV Aprile, mentre domenica 7 novembre si sposteranno a Monza, nella centrale Piazza Cambiaghi. Gli appuntamenti, spiega il Consorzio, "saranno come sempre all'insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, e nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza" sanitarie. Tante le idee per gli acquisti in un autentico "spettacolo di bancarelle": "il meglio del Made in Italy artigianale come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore".

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi"), è nato per primo nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali ed è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. A novembre l'originale mercato toscano proseguirà il suo tour nel 'salotto di Novara' a Galliate (sabato 13), per poi proseguire con Pavia (il 14), Monteforte d'Alpone, Verona (il 20) e Vicenza (il 21). (ANSA).