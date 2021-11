Milano-Cortina:ok Cipess progetto collegamento scalo Venezia

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Via libera al progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto "Marco Polo di Venezia" in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tra i punti di pertinenza del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, rappresentato dalla viceministra Teresa Bellanova, approvati oggi nel corso della seduta Cipess.

Bellanova ha informato sulla conclusione della procedura a favore del Mims circa una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento con l'adozione del provvedimento di compatibilità paesaggistica da parte del Cdm e la conseguente autorizzazione ad approvare il progetto definitivo del collegamento ferroviario dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e a emettere il provvedimento di compatibilità ambientale. Iter, ha confermato Bellanova, condiviso dal Mims.

Per il presidente del Veneto Luca Zaia "questa è una bella notizia, per la quale abbiamo lavorato tutti in squadra rispetto a un progetto che permette di dare una vera risposta alla mobilità in relazione al terzo scalo aeroportuale italiano.

Siamo di fronte - precisa - a un investimento complessivo di ben 475 milioni di euro, che darà vita a un vero e proprio 'biglietto da visita' per chi arriverà in aereo in Veneto e a Venezia". (ANSA).