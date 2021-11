Giustizia: Vicenza, per smaltire cause arriva team psicologi

(ANSA) - VICENZA, 03 NOV - Evitare il maggior numero di processi civili chiudendoli con un accordo di conciliazione tra le parti. Per farlo il Tribunale di Vicenza ha assoldato un team dell'Università di Padova composto in larga parte da psicologi.

Per combattere la giustizia-lumaca, agli psicologici è concesso di consultare i fascicoli pendenti fermi da oltre tre anni sui tavoli del Tribunale per studiare le diverse sfumature dell'uso del linguaggio. (ANSA).