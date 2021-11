Coldiretti: Veneto, Montedoro nuova direttrice regionale

(ANSA) - VENEZIA, 03 NOV - Marina Montedoro è la nuova direttrice di Coldiretti Veneto. Succede a Tino Arosio, chiamato alla direzione della Federazione regionale della Lombardia. Il passaggio del testimone è avvenuto oggi durante i lavori del Consiglio di Coldiretti Veneto, alla presenza del Capo Area della Confederazione, Giovanni Benedetti.

Montedoro, 45 anni, già alla guida della sede regionale lombarda dal 2019, ha origini padovane, una laurea con lode in Scienze agrarie oltre al Dottaorato di ricerca in Economia e politica agroalimentare. Annovera esperienze di rilievo in ambito europeo: ha guidato l'Ufficio di Ricerca del Mipaaf ed attualmente dirige l'Istituto Spallanzani.

Da circa un anno Montedoro presiede l'Associazione per il Patrimonio delle Colline Unesco del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. "Accolgo con entusiasmo e responsabilità questo nuovo incarico - ha detto -. Sono grata per aver avuto l'opportunità di dirigere una Federazione come la Lombardia e ora Coldiretti Veneto, due regioni che detengono così tanti primati in agricoltura e non solo. Una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale. L'approdo in Coldiretti Veneto rappresenta per me un vero e proprio ritorno a casa e, con il senso di appartenenza al territorio che contraddistingue il popolo veneto, da veneta cercherò di dare al massimo per rappresentare al meglio - conclude Montedoro - le istanze delle imprese della più grande organizzazione agricola europea".

(ANSA).