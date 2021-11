Topolino dedica storia e copertina ad Antonio Pigafetta

(ANSA) - VICENZA, 02 NOV - Il numero 3441 di Topolino, che sarà in edicola dal 3 novembre, vede protagonista in copertina Paperin Pigafetta, omaggio ad Antonio Pigafetta, letterato che nel 1519 salpò verso Ovest insieme a Ferdinando Magellano, per circumnavigare il mondo. Il geografo originario di Vicenza, trasmutato nell'universo Disney, è protagonista di 'Paperin Pigafetta oltre i confini del mondo', avventura 'oceanica' in quattro episodi, scritta da Pietro Zemelo e disegnata da Paolo Mottura. "È un avvincente racconto che porterà tutti i lettori a circumnavigare il globo comodamente da casa, sulla nave di Paperon Magellano: - spiegano gli autori - una storia per sognatori, esploratori e marinai veri o mancati". (ANSA).