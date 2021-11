Covid: Veneto, +336 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 NOV - Sono 336 i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Si registra anche una vittima. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 481.158, quello dei decessi a 11.834. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.003 (+185). In crescita il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 218 (+7), nelle terapie intensive 39 (+2) (ANSA).