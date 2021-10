Padova e Anguillara Veneta blindate per arrivo Bolsonaro

(ANSA) - PADOVA, 31 OTT - La questura di Padova ha reso noto che per la giornata di domani, in cui è previsto l'arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro ad Anguillara Veneta e a Padova, è prevista massima attenzione da parte della polizia, che ha predisposto un piano di sicurezza in coordinamento con la Prefettura, che ha coinvolto anche i carabinieri e la Guardia di Finanza. Chiuse al traffico a partire dalle 13 le strade che portano alla Basilica del Santo di Padova, massima allerta per la manifestazione di protesta prevista alle 14. Alto grado di sicurezza prevista anche ad Anguillara, dove Bolsonaro riceverà l'onorificenza cittadina, e nella Villa Arca del Santo dove si terrà il pranzo con i parenti del presidente Bolsonaro. (ANSA).