Trecce capelli donate per parrucche a pazienti oncologiche

(ANSA) - PADOVA, 29 OTT - Una "montagna" di trecce di capelli sono state donate allo Iov, l'Istituto oncologico di Padova, per essere trasformate in parrucche per le donne in chemioterapia.

L'iniziativa era partita dal bel gesto di Greta, la figlia di un medico che lavora al centro oncologico veneto con sede a Padova.

La ragazzina qualche mese fa aveva deciso di raccogliere i suoi lunghi capelli in una treccia e tagliarla per donarla alle pazienti del papà, affinchè potessero avere una parrucca di capelli veri per il tempo necessario ad affrontare la chemioterapia, che ha tra gli effetti collaterali la perdita dei capelli. Il gesto della ragazza è diventato contagioso, e tante donne e ragazze hanno deciso di seguire il suo esempio, così tante trecce sono state donate all'Istituto oncologico veneto.

L'associazione veronese "La cura sono io", si è occupata di trasformare i capelli in parrucche che verranno donate alle pazienti. (ANSA).