Porti: Venezia-Chioggia,aumenta pescaggio canali commerciali

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Nuovi pescaggi per i porti di Venezia e Chioggia. La Capitaneria di Porto, con propria ordinanza ha infatti ufficializzato, rivedendole al rialzo, le quote di pescaggio utile per le unità nautiche in arrivo e partenza da entrambi gli scali lagunari.

In particolare, per quel che concerne il Canale Malamocco-Marghera, con l'ordinanza 99 della Capitaneria di Porto di Venezia, i nuovi pescaggi sono stati riportati a 11.50 metri (rispetto ai 10.50 metri fissati nel 2018) per navi di lunghezza massima pari a 230 metri (per navi tra i 301 metri e i 335 metri il pescaggio massimo è stato fissato a 10,50 metri).

Per quel che concerne invece lo scalo clodiense, con l'ordinanza 61 della Capitaneria di Porto di Chioggia, i nuovi pescaggi sono stati portati, per gli accosti dello scalo "Val da Rio", fra i 6.5 metri e i 7 metri mentre, per gli accosti dello scalo "Saloni"-canal Lombardo esterno (C1-C6), i pescaggi massimi consentiti sono pari ai 7 metri.

L'aumento dei pescaggi è stato reso possibile a seguito di un progressivo lavoro di manutenzione dei canali portuali volti a migliorare l'accessibilità nautica. (ANSA).