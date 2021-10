Musica: Lombardi, Maestro del Coro, lascia Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 29 OTT - Con la rappresentazione di 'Così fan tutte' in programma domenica 31 ottobre alle 15:30, nuova produzione della Fondazione Arena di Verona e primo spettacolo al Teatro Filarmonico a piena capienza da febbraio 2020, si conclude il mandato di Vito Lombardi alla guida del Coro areniamo. Fra i molti generi affrontati in quasi sette anni, Così fan tutte compie un percorso mozartiano, passato da'Die Zauberflőte (2015), Don Giovanni (Arena 2015 e Filarmonico 2019), Le Nozze di Figaro (2018) e il Requiem (2020). Vito Lombardi, diplomatosi al Conservatorio "Nicolini" di Piacenza, ha ricoperto incarichi artistici presso nei teatri e nelle fondazioni di Parma (Regio e Toscanini), Bergamo, Cremona, Brescia, Piacenza, Genova, Bologna, Ferrara, collaborando con maestri come Gianandrea Gavazzeni, Carlo Bergonzi, Leo Nucci e Nicola Luisotti.

Maestro del Coro di Fondazione Arena da gennaio 2015 per tutte le produzioni liriche e i concerti sinfonico-corali all'anfiteatro e al Filarmonico, le trasferte internazionali e le iniziative straordinarie come gli appuntamenti estivi sul Monte Baldo e i concerti nelle piazze della città. Così fan tutte, ultima produzione preparata da Lombardi, sarà in replica anche nei giorni 2, 4 e 7 novembre al Teatro Filarmonico.

Fondazione Arena di Verona in una nota ha ringraziato il Maestro Vito Lombardi, augurando il meglio per i prossimi incarichi che lo attendono. (ANSA).