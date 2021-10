Forum economico Eurasatiaco, arrivano Prodi e Bonomi

(ANSA) - VERONA, 29 OTT - Il Forum Economico Eurasiatico si avvia a conclusione con la seconda giornata di incontri e dibattiti. I lavori della seconda giornata saranno avviati dagli interventi da Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, e Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.

Previsto un dibattito sulle nuove sfide e opportunità del sistema finanziario e bancario alla luce della pandemia di Covid-19. Si farà il punto anche sulla necessità di accelerare il FinTech e a quella di sviluppare la finanza per la crescita sostenibile. Previsto anche un panel dedicato all'innovazione tecnologica e transizione digitale, come motori di uno sviluppo economico-sociale inclusivo e sostenibile. Ed infine il ruolo dell'industria farmaceutica nel periodo pandemico.

La sintesi dei lavori del Forum sarà affidata ad Aleksander Stuglev e Antonio Fallico, Presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia. (ANSA).