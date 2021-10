Cattolica, con l'opa Generali supera soglia del 66,7%

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Generali ha superato la soglia del 66,7% del capitale di Cattolica Assicurazioni grazie alle azioni apportate oggi all'opa. E' quanto si legge in una nota in cui il Leone comunica l'avveramento della "Condizione Soglia Minima", rappresentata per l'appunto dal superamento dei due terzi del capitale di Cattolica, livello che consente alla compagnia triestina di avere il controllo di diritto dell'assemblea straordinaria e dunque poter imporre una fusione con Cattolica.

(ANSA).