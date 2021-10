Porti:Venezia-Chioggia, Comitato di gestione approva bilancio

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Il bilancio del sistema portuale di Venezia e Chioggia, che aveva già ricevuto parere positivo da parte dell'Organismo di Partenariato, espone un risultato di amministrazione di oltre 12,7 milioni di euro, un risultato di parte corrente di oltre 16 milioni di euro e un risultato economico di oltre 232 mila euro.

Il Comitato di gestione ha approvato oggi all'unanimità il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, con allegato il bilancio 2022-2024, il programma triennale dei lavori ed elenco annuale dei lavori.

Sul fronte della gestione finanziaria, il totale delle entrate si attesta a oltre 62,9 milioni di euro mentre il totale delle uscite ammonta a 70,9 milioni; è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto 2021 di oltre 20 milioni. Continua a ridursi, infine, l'esposizione finanziaria in mutui a poco più di 72 milioni di euro. Il volume degli investimenti, inclusi quelli previsti nell'elenco annuale dei lavori ed escavi, è pari a 27,4 milioni (di cui 3 destinati ai soli escavi) per il 2022, ad oltre 18 per il 2023 e ad oltre 19,6 per il 2024. (ANSA).