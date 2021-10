Covid: Veneto, 539 nuovi casi e 3 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, OCT 27 - Sono 539 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 478.509. L'incidenza su 83.184 tamponi effettuati ieri, è dello 0,65%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Si registrano tre vittime con il totale a 11.820.

Gli attuali positivi sono 9.743. Negli ospedali crescono i ricoverati in terapia intensiva (34, +4) mentre scendono quelli in area non critica (205, -11). (ANSA).