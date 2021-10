Luxardo inaugura nuova distilleria 4.0

(ANSA) - PADOVA, 25 OTT - Luxardo Spa ha inaugurato la sua nuova distilleria. Un innovativo impianto 4.0 completamente automatizzato e in sinergia con tutte le fasi di vita dei diversi distillati L'azienda di Torreglia celebra nel 2021 i 200 anni di attività.

Nella nuova distilleria sono presenti tre nuovi alambicchi, prodotti dalla Barison Industry di Trento, sono stati aggiunti ai due preesistenti, per un innovativo impianto 4.0, in linea con le recenti esigenze commerciali ma non solo. Ora tutte le fasi di lavorazione sono automatizzate e tracciate, il che consente di svincolare l'azienda dalla presenza costante del mastro distillatore e controllare, sia da remoto che a posteriori, ogni fase della trasformazione a caldo delle infusioni. Altra innovazione di processo è il collegamento strutturale e informatico della distilleria con i serbatoi di infusione e di affinamento in legno, creando così una completa sinergia tra le varie fasi di vita dei distillati. (ANSA).