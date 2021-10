I 100 anni di Mario Rigoni Stern

Paolo Petroni (ANSA) - ROMA, 25 OTT - Per celebrare il centenario della nascita dello scrittore Mario Rigoni Stern, il 30 e il 31 ottobre si svolgerà ad Asiago, la città in cui nacque il primo novembre 1921, il convegno internazionale ''Mario Rigoni Stern e il suo Altipiano, cento anni di etica civile, letteratura, storia e natura'', curato dal biografo dello scrittore Giuseppe Mendicino e diviso in quattro sessioni: Letteratura e Scrittura; Il Bosco e le Montagne; Le Guerre del Novecento e il Senso della Memoria; e Il Sergente e l'Altipiano''.

Si scoprirà ancora una volta l'importanza e la novità di questo scrittore che per il suo racconto della natura e del rapporto dell'uomo con montagne, boschi e animali, in sintonia con i suoi ritmi, la sua bellezza, la sua forza d'essere eternamente eguale a se stessa, ha conosciuto una notevole fortuna specie in anni in cui si va formando una coscienza ambientale che lo rende quasi di moda. Eppure resta sorprendente soprattutto per le pagine del libro che gli dette notorietà, ''Il sergente nella neve'', quando uscì nei Gettoni di Vittorini nel 1953, come quelle dei suoi ''Ricordi della ritirata di Russia'', in cui parla della guerra in un modo tutto nuovo per quegli anni. Le sue sono storie di uomini senza eroismi e della precarietà della loro esistenza davanti alla violenza e al nemico, verso il quale si finisce per sentire consonanza e fratellanza.

Al convegno di Asiago, non a caso quindi, parteciperanno personalità di diverse discipline, dagli scrittori come Eraldo Affinati e Paolo Cognetti, a critici quali Carlo Ossola o Marguerite Bordry, dagli storici Mario Isnenghi e Paolo Pozzato ai naturalisti come Daniele Zovi e Raffaele Cavalli. Il tutto, con anche una tavola rotonda e un grande concerto corale, è stato realizzato dal Comitato nazionale per il centenario della nascita di Mario Rigoni Stern, in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Veneto, Città di Asiago, Accademia Olimpica di Vicenza. (ANSA).