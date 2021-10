Sarri, la Lazio si è sciolta come neve al sole

(ANSA) - VERONA, 24 OTT - "Abbiamo giocato male, inutile girarci attorno. Non mi aspettavo una prestazione simile dalla mia squadra. Sapevamo della forza del Verona che fa dell'aggressività' la sua arma migliore. Ma proprio sull'aggressivita' ci sono stati superiori". E' molto deluso Maurizio Sarri, che prima di parlare nel dopopartita di Verona ha trascorso più di un'ora nello spogliatoio con ui suoi. "I ko con Bologna e Verona fanno male nello stesso modo - dice ancora l'allenatore della Lazio -, al limite a Bologna eravamo ancora più morti di oggi. La situazione era abbastanza simile. A Bologna eravamo in un momento di down, la gara con il Verona mi ha sorpreso perché avevo visto la squadra consapevole dell'importanza di questa partita, poi ci siamo sciolti come neve al sole". Secondo il tecnico dei biancocelesti, "c'erano i presupposti per tornare in gara ma alla fine c'è da constatare il livello di aggressività degli avversari che hanno dominato.

Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continuità, una squadra non può vincere con Roma e Inter e poi perdere a Bologna e a Verona, con tutto il rispetto per gli avversari".

In casa Hellas l'allenatore Igor Tudor è visibilmente soddisfatto. "Sono molto contento per la gara di Simeone, ha fatto una partita completa che non vedevo da tanto - dice -. Ho visto tanta roba, i ragazzi vogliono giocare e lavorare sodo.

Sono contento che la loro qualità esca. Dobbiamo continuare su questa strada e crescere, la chiave è quella".

Tudor svela anche che "ho detto ai ragazzi nell'intervallo, questa volta non dovevamo farla scappare questa partita. Faccio loro i complimenti perché sono stati intelligenti, hanno capito le cose giuste da fare nel secondo tempo. Questa vittoria ci dà ancora più fiducia per il futuro. Noi cerchiamo di giocare sempre uguale, dobbiamo giocare sempre a mille a prescindere dal risultato. Queste sono le nostre caratteristiche". "Non vogliamo cambiare niente, poi però dipende dai momenti della partita - spiega -. Sono contento di questo oggi, abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento anche con la Lazio in pressione. Dobbiamo sempre spingere fino alla fine". (ANSA).