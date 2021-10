Covid: Veneto, 457 nuovi casi e nessun decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Sono 457 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, nella media delle ultime settimane, con il totale dei contagi che è arrivato a 476.877. Lo segnala il report quotidiano regionale; non ci sono decessi e il totale delle vittime resta a 11.815.

Salgono ancora (+93) i positivi attualmente in cura, che sono 9.146; stabile la situazione clinica, con 204 ricoveri in area non critica (-5) e 31 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).