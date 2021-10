Regione e Unioncamere premiano aziende top in pandemia

(ANSA) - PADOVA, 22 OTT - La capacità di continuare ad investire sul futuro anche nel corso dell'emergenza sanitaria ed economica del Covid-19 è stato questo il filo conduttore della premiazione per il "Top of the Pid Veneto 2021" che si è svolta oggi a Padova cui hanno partecipato Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto e Roberto Marcato, assessore regionale alle Attività produttive.

Per Camera di Commercio di Treviso - Belluno sono state premiate Basecamp Studio di Brancher Andrea che si occupa di digital marketing e comunicazione. Per la Camera di Commercio di Verona il riconoscimeto è andato a Revelo srl - Roveredo di Gua, una "start-up innovativa" che sviluppa strumenti informatici concepiti per essere di supporto nel processo decisionale nelle piccole e medie imprese. Per Camera di Commercio di Venezia - Rovigo il premio è andato a Busforfun.com Srl - Venezia, una start-up che offre un servizio di bus per i grandi eventi, attraverso un portale in cui è possibile acquistare sia il trasporto sia il biglietto d'ingresso alla manifestazione. Per la Camera di Commercio di Vicenza ha vinto Seay srl - Vicenza, azienda che produce abbigliamento sostenibile a basso impatto ambientale. Infine per la Camera di Commercio di Padova il riconoscimento andato a Esosphera Srl - Padova che si occupa di Customer Experience con Chatbot e Voicebot conversazionali.

