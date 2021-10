Ingegneria: Manens-Tifs e Steam nasce nuovo gruppo da 50 mln

(ANSA) - PADOVA, 21 OTT - Manens-Tifs e Steam, storiche società venete d'ingegneria si integrano in un unico Gruppo dando vita a una realtà di assoluto rilievo sul mercato italiano e internazionale.

Alla base del processo di integrazione, vi sono le opportunità di crescita e sviluppo nel campo dell'architettura e dell'ingegneria dei prossimi anni. il nuovo gruppo Manens- Tifs e Steam aspira a giocare un ruolo da protagonista sul mercato italiano, in grado di competere con le più quotate società di ingegneria al mondo.

Manens-Tifs e Steam operano da decenni nella progettazione di grandi edifici e infrastrutture civili, quali ospedali, aeroporti, poli universitari e laboratori di ricerca, riconosciute tra gli specialisti in questi settori. Entrambe hanno radici saldamente ancorate all'Università di Padova della quale i fondatori sono stati docenti e ricercatori.

Le due società assieme formeranno un Gruppo con oltre 250 dipendenti nelle sedi operative italiane e oltre 150 nelle sedi all'estero forte di un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro che lo collocherà tra le prime dieci società di ingegneria in Italia e in una posizione di assoluto rilievo nei ranking internazionali.

Manens-Tifs spa è nata dall'integrazione di due delle principali società di ingegneria di consulenza italiane, attive sul mercato da oltre cinquant'anni, ed opera nel settore edilizio con una specializzazione nel campo della sostenibilità e dell'energia.

Tra i complessi del terziario sui quali ha operato, spiccano CityLife a Milano, dalla Torre Intesasanpaolo a Torino, per arrivare ai nuovi Campus scientifici dell'Università Statale di Milano nell'ex area Expo.

Steam è una società di ingegneria e architettura fondata nel 1980 che, facendo leva su una squadra tecnica interdisciplinare e di eccellenza si è specializzata nel gestire l'intero processo, dall'ideazione di un grande edificio alla sua realizzazione. Tra i progetti di Steam, il nuovo campus delle Scienze Sociali Politiche ed Economiche nella ex Caserma Piave di Padova, il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano in Puglia, l'ampliamento del terminal passeggeri dell' aeroporto di Genova, il nuovo tribunale civile a Venezia (ANSA).