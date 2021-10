Vinitaly: Sartori, momento rinascita, ora sostenibilità

(ANSA) - VERONA, 19 OTT - "Da oltre un anno aspettavamo il ritorno del Vinitaly, la fiera internazionale italiana che rappresenta per il settore vitivinicolo uno degli appuntamenti più importanti per le cantine e per l'industria di prodotto". Lo ha detto Andrea Sartori, presidente di Casa vinicola Sartori, in occasione del Vinitaly special edition di Verona. "Grazie al Vinitaly - ha aggiunto - tutto il comparto potrà finalmente avere l'occasione di confrontarsi e di discutere insieme le basi progettuali e industriali su cui ancorare le politiche produttive dei prossimi anni. È chiaro che la filiera, nonostante le grandissime difficoltà vissute nel recente passato, è florida e i suoi numeri sono più che positivi. Nei primi sei mesi del 2021 l'export di settore è cresciuto del 15% e punta a un fatturato complessivo di oltre 7 miliardi di euro e anche il mercato interno con le riaperture del settore Horeca, sta rapidamente tornando ai numeri pre lockdown".

"È indubbio - conclude - che grande importanza dovrà essere riservata a implementare la sostenibilità, il green, la biodiversità e il biologico senza tralasciare l'accelerazione verso un'economia circolare che - conclude - saranno le vere sfide che il settore dovrà affrontare e che Casa Sartori già sta adottando da anni con ottimi risultati". (ANSA).