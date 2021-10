Venezia 'espugna' il Penzo, Aramu affonda la Fiorentina

(ANSA) - VENEZIA, 19 OTT - Prima vittoria casalinga al Penzo per il Venezia neo promosso in A.. Dopo l'esterna di Empoli, a cadere sotto i colpi dei leoni arancioneroverdi è stata l'altra toscana, la Fiorentina. Davanti a un Penzo tutto esaurito i lagunari siglano così la seconda vittoria in campionato, e si ritrovano in una posizione di classifica più confortevole, 8 punti, sest'ultimi in coabitazione con altre tre squadre. Il gol vittoria è di Aramu, al 36': pregevole l'intuizione di Busio che vede Henry in progressione, accompagnato dal 10 lagunare Aramu. Due contro uno davanti a Terracciano, il francese appoggia per l'italiano che non deve far altro che appoggiare in rete La Fiorentina tiene a lungo il pallino del gioco a centrocampo con una fitta rete di passaggi, che però non le consentono di sfondare. (ANSA).