Covid: Veneto, +294 contagi e 5 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 OTT - Il Veneto registra 294 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 475.138, quello delle vittime a 11.807.

Scende, dopo la ripresa di ieri, il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.817 (-190).

Il dato negativo è la risalita dei dati ospedalieri, per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 193 (+11), mentre resta invariato quello delle terapie intensive, 36.

