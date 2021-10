Olio: premiatissimo il veneto Grand Cru TreFòrt di Bonomelli

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Nuovi riconoscimenti internazionali per l'olio extravergine Grand Cru TreFòrt di Paolo Bonomelli Boutique Olive Farm di Torri del Benaco, località sulla sponda veronese del lago di Garda. Quest'anno il TreFòrt è stato premiato col "Diploma Gran CINVE 2021", accreditandolo come «Miglior Extravergine Assoluto della Competizione» nel 12º Concorso Internazionale Cinve IOOC svoltosi a Càceres in Spagna.

Inoltre gli è stato conferito il riconoscimento di miglior «blend al Mondo» nei concorsi internazionali di Athena in Grecia ed Anatolian in Turchia, in cui ha ricevuto anche il titolo di «migliore extravergine italiano» e in Giappone dove ha conquistato il «Best In Class » nel concorso JOOP. Non solo.

TreFòrt è entrato, nella «Top 10 mondiale» in Israele, nel concorso Terraolivo ed è l'unico extravergine italiano premiato nella «Top 20 mondiale» in Argentina, nel concorso Olivinus.

Riconoscimenti impreziositi dalle medaglie ottenute nei concorsi NYIOOC di New York, Berlin GOAA, Olive Japan, Avpa di Parigi, Evo IOOC (Italia) e London IOOC. Estero ma anche Italia per il Grand Cru TreFòrt premiato come «Miglior blend italiano al Mondo» nel concorso internazionale Leone D'Oro 2021 a Toscolano Maderno (Brescia) e i riconoscimenti «Evoo Top Winners» e «Best Of Italy», ottenuti nel concorso internazionale della Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (A.I.P.O.) di Verona, e con «le 5 gocce dell'eccellenza», massimo riconoscimento assegnato dalla guida Bibenda a Roma. «Questi premi» evidenzia Paolo Bonomelli «stanno contribuendo ad un aumento costante delle vendite dirette in azienda e tramite lo shop online. La nostra scelta di puntare una volta di più sul rapporto diretto con i clienti, tramite l'online, in questo periodo di grande difficoltà, si sta rivelando efficace in quanto dà la possibilità di ricevere a domicilio i nostri extravergini in tempi brevi». L'azienda agricola veneta consolida la sua posizione ai massimi livelli dell'eccellenza olivicola internazionale con il suo TreFòrt anche nella Top 10 della prima «classifica degli oli più salutari al mondo » dalla guida spagnola Evooleum, che per la prima volta ha premiato i 10 extravergini migliori anche dal punto di vista della salute in base alla loro quantità di polifenoli. (ANSA).