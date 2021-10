Green pass: in 3mila manifestano a Mestre contro carta verde

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - Tremila persone stanno sfilando a Mestre questo pomeriggio per manifestare contro l'introduzione del Green pass. La protesta, seguita da un nutrito schieramento delle forze dell'ordine, ha visto ripetere con slogan e striscioni frasi come "Trieste non mollare", "La gente come noi non molla mai" e "No Green pass". (ANSA).