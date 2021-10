Sanità: a Venezia angiografo con intelligenza artificiale

(ANSA) - VENEZIA, 14 OTT - L'ospedale Civile di Venezia può contare da oggi su un nuovo angiografo di ultima generazione, del valore di 600 mila euro. La macchina radiologica, donata all'Ulss 3 veneziana dall'associazione 'Amici del Cuore', è stata presentata stamani nel presidio lagunare.

"Si tratta della prima macchina in Veneto con queste caratteristiche - ha spiegato il direttore della Cardiologia, Giuseppe Grassi -, alla base c'è l'intelligenza artificiale che ci permette di 'matchare' Tac e risonanze con radiografie estemporanee, per fare una valutazione completa del paziente. I medici possono 'navigare' all'interno dei vasi sanguigni e trovare situazioni patologiche, come l'eventuale ostruzione delle coronarie. Possiamo trattare, - ha aggiunto - arti, aorte, vasi carotidei, prolungando anche la vita delle fistole arterovenose".

L'angiografo segna un netto passo avanti rispetto ai modelli precedenti, "perché permette di esporre a minori radiazioni il paziente che deve effettuare l'indagine e l'operatore sanitario, un quarto rispetto al passato", ha concluso il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Edgardo Contato. (ANSA).