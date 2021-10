Essilux: lancia campagna su problemi della vista dei minori

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - In occasione del ventunesimo anniversario della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra il 14 ottobre, EssilorLuxottica lancia la sua prima campagna globale per sensibilizzare sui problemi della vista tra i minori. L'azienda ha collaborato con l'artista e illustratore australiano Karan Singh, per creare immagini di impatto, colorate e accattivanti, e mettere l'accento sull'importanza della salute degli occhi.

La prima campagna globale del gruppo per la Giornata Mondiale della Vista richiama l'attenzione dei genitori sull'importanza di esami oculistici tempestivi e regolari per i figli sin dalla più tenera età, per aiutarli a crescere e a realizzare i loro sogni per il futuro. La campagna si sviluppa attraverso il sito www.putvisionfirst.com, che offre ai visitatori la possibilità di informarsi sull'importanza della vista per la salute e il futuro dei bambini. Parallelamente, i marchi di retail ottico del gruppo, tra cui LensCrafters in Nord America, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Opsm in Australia, alimentano ulteriormente la campagna con delle declinazioni creative maggiormente rivolte al mondo dei consumatori, sempre firmate dello stesso artista.

(ANSA).