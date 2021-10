Covid: Veneto, +348 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - Sono stati 348 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore.

Siregistra anche una vittima, che fa salire il totale dei decessi a 11.799. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia sono invece 473.362. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Pressoche' stabile il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali. Sui 238 totali, 200 sono in area non critica, mentre 38 sono in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 9.123. (ANSA).