Ucciso in rissa: sindaco, fermato un giovane

(ANSA) - MANTOVA, 12 OTT - I carabinieri avrebbero fermato l'autore dell'omicidio del 20enne ghanese avvenuto a Mantova. Si tratterebbe di un giovane magrebino residente in un'altra provincia vicina, probabilmente Verona.

Lo ha spiegato su Facebook il sindaco di Mantova Mattia Palazzi che ringrazia i carabinieri per "l'immediata operazione". Al momento i carabinieri non confermano né smentiscono l'arresto: "Stiamo ancora lavorando". (ANSA).