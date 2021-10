Festival del futuro 2021. Dal new Normal al never Normal

(ANSA) - VERONA, 12 OTT - Inizierà il 18 novembre presso il centro Congressi di VeronaFiere la terza edizione del Festival del Futuro, l'appuntamento dedicato alla discussione sui trend che caratterizzeranno i prossimi anni. L'iniziativa, promossa come sempre dal Gruppo editoriale Athesis, Eccellenze d'Impresa e Harvard Business review, ha come media partner ANSA e quest'anno è dedicata a "La grande transizione: dal new normal al never normal. La nuova onda di innovazione che cambierà il mondo". L'evento è aperto al pubblico, anche se la sala avrà una capienza limitata causa restrizioni anti covid, e sarà visibile in streaming sui mezzi Athesis e il sito e i social del Festival del Futuro.

Il programma di quest'anno prevede l'apertura, il 18 mattina, dopo saluti istituzionali, del Ministro Roberto Cingolani a cui seguiranno due tavole rotonde dedicate alla tecnologia per chiudere la prima parte della giornata con un keynote speech di Gianluca Rana, Amministratore delegato del pastificio Rana.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla salute e alla space economy a cui seguirà il keynote specch di Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, Confindustria. La chiusura del Festival sarà affidata al Ministro Enrico Giovannini.

Una novità del 2021 è la fascia "Future Arena", un doppio appuntamento quotidiano dedicato all'innovazione e alle start up, tutti i giorni alle 13 e alle 18 organizzato in collaborazione con Blum Vision. Nella fascia delle 13 il futuro in sala: prototipi e applicazioni innovative da toccare con mano e vedere in azione. Dalle 18 due ore di incontri e presentazioni di esperti di innovazione e di Start up. Ogni giorno poi chiusura con per dare visibilità alle idee e creare opportunità di incontro. (ANSA).