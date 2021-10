Veneto, scende curva casi Covid (+156), 2 i decessi

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Con l'inizio della settimana scende la curva dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, che ne registra 156 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 472.672. Il Bollettino regionale riporta anche 2 decessi, per un totale di 11.794 vittime.

I casi attualmente positivi sono 9.439, 20 in più rispetto al dato precedente. Negli ospedali vi sono 198 ricoverati in area non critica (-3) e 37 (dato invariato) in terapia intensiva (ANSA).