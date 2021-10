Ovs: bond da 200 milioni che guarda a sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Ovs guarda alla sostenibilità e lancia un bond fino a 200 milioni della durata di 6 anni, anche per il retail. Le obbligazioni avranno un taglio di mille euro e seguiranno le linee guida dell'ICMA (International Capital Market Association) per quanto concerne i principi previsti per i Sustainability-Linked Bond.

OVS ha incaricato Sustainalytics come terza parte al fine di fornire una Second Party Opinion indipendente sul Sustainability-Linked Bond Framework, documento che verrà pubblicato dalla Società e che conterrà gli obiettivi di sostenibilità prefissati. I proventi, precisa una nota, serviranno a rifinanziare il debito esistente e per attivare iniziative di innovazione tecnologica finalizzate al risparmio energetico tra le quali la realizzazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di sistemi illuminanti con altri a minor dispersione di calore, la digitalizzazione dei sistemi di controllo e della gestione energetica dei negozi.

L'azionista di riferimento, Tamburi Investment Partners ha già espresso interesse a sottoscrivere il bond. (ANSA).