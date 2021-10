A due italiani la Coppa del mondo di Tiramisù

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Va a due italiani il titolo di campione del mondo della competizione Tiramisù World Cup 2021: a vincere nella categoria 'ricetta originale' del dolce (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) è Stefano Serafini, 62 anni, gioielliere, originario di Venezia e residente a Bassano del Grappa (Vicenza), mentre ad aggiudicarsi la sfida della 'ricetta creativa' è Elena Bonali con una versione con prosciutto e melone. Bonali 52 anni, originaria di Milano, è un'insegnante di nuoto residente a Brasschaat (Anversa, Belgio). La ricetta creativa offriva la possibilità aggiungere fino a tre ingredienti con la sostituzione del biscotto. La finale della competizione si è svolta nella orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso. Per la ricetta originale, gli altri finalisti sono stati Elisa Orfei di Treviso, Nicola Ottaviani di Verona, vincitore anche del Premio Hausbrandt per la miglior valorizzazione dell'ingrediente caffè.

Per la ricetta creativa sono giunti alla finale Erika Luis di Udine (cioccolato allo yuzu, pasta di nocciola), Barbara Marcon di Asolo (crema al pistacchio, lamponi e polvere d'oro). Alla gara, iniziata l'8 ottobre con le selezioni, hanno partecipato duecento 'chef', provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA).