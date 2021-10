Premi: Verona, scelti i 3 finalisti di 'Scrivere per amore'

(ANSA) - VERONA, 09 OTT - Sono Catena Fiorello Galeano, Elena Loewenthal e Jordi Lafebre i tre finalisti che concorreranno alla vittoria del premio letterario "Scrivere per Amore", che verrà assegnato lil 23 ottobre a Verona. L'amore è sempre raccontato, ricordava Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso, "L'amore viene dal libro, l'amore è prima di tutto scritto". E nel discorso sull'amore saranno tre autori e tre romanzi, storie e personaggi diversissimi. La passione e il distacco nel romanzo di Elena Loewenthal, "La carezza", edito da La nave di Teseo; un amore in crisi e il viaggio alla ricerca di sé nel romanzo di Catena Fiorello Galeano, "Amuri" edito da Giunti; l'avventura di un amore inconsueto, fuori dagli schemi nel graphic novel "Nonostante tutto" dello spagnolo Jordi Lafebre, edito da Bao.

L'appuntamento con i finalisti nella città di Giulietta, nella Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico (ore 21) è l'evento conclusivo del festival che dal 20 al 23 ottobre vedrà numerosi ospiti a Verona, per parlare dell'amore, da Nadia Fusini a Chiara Rapaccini, da Davide Rondoni a Vera Gheno, da Marco Albino Ferrari, a Paola Barbato e Matteo Bussola. Tutti gli appuntamenti sono prenotabili nel programma 2021 sul sito www.premioscrivereperamore.it Festival e premio letterario sono organizzati dal Club di Giulietta in collaborazione con l' Assessorato alla Cultura del Comune di Verona e la Regione. I libri finalisti, scelti tra le tredici opere in concorso, saranno valutati dalla Giuria dei Dodici, presieduta dallo scrittore Matteo Bussola. (ANSA).