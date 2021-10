Covid: Veneto, +350 contagi e 3 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 OTT - E' stabile da giorni - compreso in una forchetta tra 300 e 400 casi - il trend dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 sono state 350 le persone positive ai tamponi, un dato che porta a 472.292 il numero complessivo degli infetti dall'inizio delll'epidemia. C'è inoltre un aumento delle vittime: sono 3 i decessi rispetto a ieri, per un totale di 11.790 morti dall'inizio delll'emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Sono in calo i soggetti attualmente positivi, 9.478 (-147).

La flessione più netta si registra nei numeri ospedalieri: sono 199 (-4) i ricoverati in area non critica, e 38 (-7) quelli in terapia intensiva. (ANSA).