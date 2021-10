Università: torna proclamazione laurea in Piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 08 OTT - Per 1312 laureate e laureati della sessione estiva 2020-21 dell'Università Ca' Foscari di Venezia si avvicina il momento della proclamazione in Piazza San Marco.

Il Giorno della laurea torna infatti in presenza a oltre un anno dall'ultima occasione che la situazione sanitaria aveva reso possibile, nel settembre 2020. Tre le cerimonie in programma: mercoledì 13 ottobre 2021 dalle 14.30, giovedì 14 ottobre dalle 10.30 e giovedì 14 ottobre dalle 15.00. (ANSA).