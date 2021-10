Covid:Veneto,349 positivi e nessun morto nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 OTT - Sono 349 i nuovi contagiati dal Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono invariati e restano fermi a quota 11.786 da inizio pandemia. Sono i dati diffusi stamane dalla Regione. Il totale dei positivi è pari a 471.604. Migliora il quadro dei malati gravi negli ospedali: dei 250 ricoverati per Covid, 207 (+5 rispetto a ieri) sono in area non critica in 207 (+6) e 43 (-1) in terapia intensiva. I positi attualmente in isolamento sono 9.818. L'incidenza del Covid sui tamponi effettuati è dello 0,70%. (ANSA).