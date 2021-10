Covid: Veneto, 416 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Tornano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 416 in più riapetto a ieri (erano stati 363 nelle 24 ore precedenti), che portano il totale a 417.255.

Aumentano anche i morti, 6 in più, con il totale a 11.786. Lo riporta il bollettino regionale.

Crescono anche gli attuali positivi, 65 in più rispetto a ieri con il totale a 10.201. Migliorano i dati delle terapie intensive, dove vi sono 44 ricoveri, 10 in meno, e aumentano leggermente i pazienti in area non critica, che sono 201 (+2).

