Aerei: nuova base Wizz Air al 'Marco Polo' Venezia, 16 rotte

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Wizz Air ha annunciato l'apertura della sua settima base italiana, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d'Italia, e con il lancio di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi. Wizz Air continua così a far crescere la sua offerta italiana: ha iniziato a operare in nel Paese nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte. La nuova apertura al 'Marco Polo' di Tessere (Venezia) segue quella di sei basi (Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari, Napoli e Roma Fiumicino) della compagnia aerea in un solo anno. L'investimento su Venezia creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 800 posti di lavoro nell'indotto. Questo passo rappresenta un'ulteriore importante pietra miliare per Wizz e per i nostri passeggeri veneti. Con i nostri 16 nuovi servizi verso 9 paesi, che si aggiungono ai nostri 10 servizi esistenti verso 7 paesi, stiamo dimostrando il nostro continuo impegno verso l'Italia, mentre facciamo crescere il nostro network nazionale e internazionale del Paese" ha commentato Robert Carey, presidente del gruppo Wizz Air. (ANSA).