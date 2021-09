Vaccini: Veneto, aperte prenotazioni per terza dose over 80

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Dalle ore 12:00 in Veneto sono aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid agli over 80. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia.

La prenotazione avviene automaticamente tramite il portale regionale. Il sistema riconoscerà automaticamente chi ha avuto la seconda dose più di sei mesi fa, per accettare la prenotazione. (ANSA).