Covid: Veneto, 472 positivi e due decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, SEP 30 - Sono 472 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza dell'1,03% su 45.630 tamponi effettuati, e il totale a 469.225. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. Due sono le vittime, per un totale di 11.775.

Gli attuali positivi sono 10.618. Negli ospedali vi sono 279 ricoverati (-12), di cui 229 (-12) in area non critica e 50 in terapia intensiva, invariati. (ANSA).