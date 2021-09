Covid: Veneto, contagi in discesa, +253 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - Mostra un rallentamento la curva dei contagi Covid in Veneto , con 253 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 3 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.753, quello dei decessi a 11.773. Gli attuali positivi scendono a 10.817 (-232). In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 malati Covid (-2), in terapia intensiva 50 (-2).

