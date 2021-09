Vicesindaco con maglietta anti-green pass durante Consiglio

(ANSA) - VICENZA, 28 SET - Una protesta contro il green pass è stata messa in scena durante il consiglio comunale di Sarego (Vicenza) da parte del vicesindaco Veronica Dalla Pria, dipendente anche del comune di Vicenza come agente della polizia locale, e del consigliere di maggioranza Mauro Roviaro.

I due esponenti politici della maggioranza guidata dal sindaco dei 5 Stelle Roberto Castiglion durante la seduta hanno sfoggiato una maglietta con la scritta "No Green Pass".

La t-shirt indossata per tutta la durata del consiglio è stata anche immortalata in alcuni selfie scattati fuori dal comune. Si tratta di una scelta personale, commenta il sindaco Castiglion, e che non condivido io sono favorevole al vaccino e al pass.

(ANSA).