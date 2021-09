Cade da 5 metri, operaio muore sul lavoro nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 28 SET - Un operaio che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia (Padova) è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta cinque metri. Sul posto i Carabinieri e i funzionari dello Spisal. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 15.30 circa; il pronto soccorso del Suem 118 è giunto sul posto in elicottero ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte a causa dei traumi troppo gravi. L'area in cui è avvenuto l'incidente al momento è stata recintata, e sono in corso accertamenti da parte dello Spisal per eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. La Procura di Padova sta coordinando i rilievi. (ANSA).