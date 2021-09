Torna 'Artigiano in Fiera', dal 4 al 12 dicembre a Rho

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Torna 'Finalmente' Artigiano in Fiera, la campionaria delle arti e dei mestieri giunta alla venticinquesima edizione. Da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00, ci sarà così il ritorno, come annunciato da Ge.Fi.

Gestione Fiere Spa, "del punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale".

"Artigiano in Fiera: Finalmente!" è il claim che caratterizzerà la campagna di comunicazione dell'evento (outdoor, stampa, radio, tv, web, social) "con il chiaro obiettivo di sottolineare il ritorno della manifestazione B2C più partecipata e amata dal pubblico italiano", scrive Ge.Fi.

"Ripartiamo sempre dall'uomo al lavoro, dall'artigiano, simbolo di resistenza e resilienza, perno della nostra economia - spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. Il ritorno in presenza di Artigiano in Fiera rappresenta un momento di incontro tra i nostri espositori e i visitatori appassionati e affascinati dalle storie, dai prodotti e dai territori. Siamo al lavoro per presentare un evento ancora più godibile da parte del pubblico applicando le disposizioni in vigore per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche".

L'applicazione dei protocolli di tutela della salute, previsti dalle attuali normative in vigore, e la riorganizzazione più ampia degli spazi e dei servizi renderanno la fiera ancora più fruibile e accogliente. L'ingresso ad Artigiano in Fiera resta gratuito. A partire dall'11 ottobre ogni visitatore dovrà registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, indicando il giorno nel quale intende effettuare la visita in fiera e scaricando il proprio invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare all'ingresso unitamente al Green Pass. (ANSA).